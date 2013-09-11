تأهيل 100 شاب في فهم النفسيات والتفكير الإيجابي

حسين هزازي (جدة)

أضاءت الفرحة نفوس 001 شاب وفتاة عقب أن تم تأهيلهم بدورات في فهم النفسيات والتفكير الإيجابي وذلك ضمن ملتقى المدينة الشبابية الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة تحت شعار «قيم وهمم» بإشراف وتنظيم جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» بمنطقة مكة المكرمة ومشاركة مركز حي السامر التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة 50 شابا خلال مشاركتهم في دورة «فهم النفسيات من خلال الرسم» والتي قدمها صالح الشهري، كما أهل الملتقى 50 شابا آخرين في دورة «التفكير الإيجابي» والتي قدمها سعيد الغول.حيث استعرضت دورة «فهم النفسيات من خلال الرسم» التعبير بالرسم وهو عبارة عن معرفة نفسية الشخص من خلال رسمه وأنه تماما مثلما نحلل الشخصيات من خلال الخط فكذلك يمكن تحليل الشخصيات من خلال الرسم وخصوصا عند الأطفال كونهم يرسمون بتلقائية وبدون تكلف ورسوماتهم تعكس تماما ما بداخلهم.وأبانت الدورة بأن فهم النفسيات وتحليل الشخصيات ليس علما ترفيا بل ضرورة للجميع مهما كانت الأعمار أو المناصب أو الاهتمامات، مشيرة إلى أنها مفيدة العلاقات ولها جدوى في النتائج والأعمال والمخرجات.أما دورة «التفكير الإيجابي» فتناولت أهمية التفكير الإيجابي في بث التفاؤل في النفوس، وأنه كلما زادت مرونة الإنسان في التفكير الإيجابي كلما صار من السهل عليه تجاوز لحظات الفشل والتعامل معها.وبينت الدورة ضرورة تعلم الإنسان آليات التحكم في المزاج العام من خلال التفاؤل، واستعرضت أساليب رفع المعنويات وسبل التواصل الإنساني المتميز وتحفز الذات ومن أبرزها التفاؤل.من جانبه أوضح عبدالله باوزير مدير عام الملتقى مدير عام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة بأن هذه الدورات تعد ضمن الأمسيات التدريبية التي تقام مجاناً وتستهدف الشباب ويقدم خلالها عدد من المدربين المعتمدين خبراتهم وتجاربهم، مبيناً بأن الملتقى يحظى برعاية ماسية من عدة جهات منها الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.وأضاف أن جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي «واعي» بمنطقة مكة المكرمة تطلق العديد من الدورات التدريبية، ويشارك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمراء والكورنيش ووسط جدة برعاية مسابقة الملتقى، والهيئة العامة للطيران المدني الراعي المستضيف، إلى جانب شراكة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة «خيركم»، وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، والشؤون الصحية بمحافظة جدة، والشؤون الصحية بالحرس الوطني، واتجاهات التميز، وجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة.وبين باوزير بأن ملتقى المدينة الشبابية يحمل رسالة «المدينة الأكثر ثراء بالمتعة والفائدة» ويقام لتحقيق جملة من الأهداف من أبرزها الإسهام في ملء أوقات فراغ الشباب والشابات بالنافع المثمر وغرس مفاهيم الولاء للدين ولولاة الأمر والوطن، فضلا عن العمل على تربية الشباب والشابات على التعاون المثمر بينهم وتوفير التوجيه والإرشاد المناسبين ليكونوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم. يذكر بأن ملتقى المدينة الشبابية تحت شعار «قيم وهمم» يحتضن 36 دورة تدريبية مجانية تستهدف الشباب و19 دورة تدريبية مجانية تستهدف الفتيات وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي يحتضنها الملتقى الذي يقام بموافقة إمارة منطقة مكة المكرمة وتحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلاً بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.