طبيب جلدية تعطى نصائح ذهبية للتخلص من رائحة العرق المزعجة

تعتبر فترة الصيف من أكثر الفترات التى تمثل مشكلة وأرقا لدى الكثيرين لأن مع ارتفاع درجات الحرارة وتكوين العرق والذى غالبا ما تكون له روائح نفاذة وغير مستحبة مما يتسبب فى إحراج للكثيرين وإليك بعض النصائح للتخلص من تلك المشكلة.

تقول الدكتورة وفاء خالد أخصائية الأمراض الجلدية إن التعرق ليست شيئا محرجا فى حد ذاته ولكن ما يترتب على ذلك سواء من روائح كريهة، أو ما تسببه من وجود التهابات وخاصة فى بعض المناطق الخاصة مثل تحت الإبطين والتعرق هو الوسيلة الطبيعية التى يقوم بها الجسم لتخفيف درجة حرارة الجسم.

وأضافت وفاء أن التعرق يتم من خلال الغدد العرقية والتى تتواجد بالجسم والعرق عادة ما يتكون من الماء ومعه بعض الأملاح الذائبة فيه وتلك هى التى تسبب وجود البكتريا والفطريات والتى تسبب بدورها الروائح الكريهة.

وقالت إن التعرق شىء طبيعى يمر به كل إنسان ولكن الغزارة فى بعض الأحيان تكون ناتجة عن العادات السيئة التى يتبعها الإنسان فالذين يكثرون من تناول الأطعمة الحارة يتسبب ذلك فى زيادة كمية التعرق وخاصة بمنطقة الوجه والرقبة.

وأضافت وفاء أن تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين يساعد أيضا على زيادة التعرق كما أن زيادة الوزن تجعلك أكثر عرضه إلى التعرق وزيادة الإفرازات العرقية كما أن التدخين والعادات السيئة التى يتبعها البعض تؤدى إلى التعرق بشدة.

ونصحت وفاء عند الاستحمام حاول أن تستخدم الصابون الطبى المقاوم للبكتريا بدلا من الصابون العادى، كما أن ارتداء الملابس القطنية يسمح بترطيب الجسم كما أنها تمنع تراكم الرطوبة إذا كنت ممن يمارسون الرياضة العنيفة فينصح لك بارتداء ملابس ملائمة كما أن الحفاظ على الوزن المناسب لطولك يساعدك على التقليل من التعرق الزائد.