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المتخصصة تنظر دفوع خلية ال 86.. وزعيمها يقدم جوابه بعد 3 جلسات

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المتخصصة تنظر دفوع خلية ال 86.. وزعيمها يقدم جوابه بعد 3 جلسات المتخصصة تنظر دفوع خلية ال 86.. وزعيمها يقدم جوابه بعد 3 جلسات

    استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في دفوع عناصر من خلية ال 86 المتهمة بالإرهاب حيث مثل أمام المحكمة امس المدعى عليهم ( 1 , 31 , 32 , 33 ) وقدم بعضهم جوابه مكتوباً عن الدعوى وقام بعضهم بتقديم رده عن أدلة المدعي العام.

وبعد تأجيل ثلاث جلسات قدم زعيم خلية ال 86 دفوعه عن طريق محاميه الحاضر معه في الجلسة والتي دونها في 9 صفحات ثم عرضت أدلة المدعي العام ضده والتي من ضمنها محاضر التفتيش وقرر المتهم تأجيل رده عن الأدلة الى الجلسة القادمة لتقديم رد تفصيلي عنها فيما أكد المتهم 31 ان اعترافه المصدق شرعاً جميعه صحيح عدا بعض النقاط وأكد ان رده عن هذه النقاط مدون في جوابه المقدم سابقاً أما المدعى عليه 32 أنكر اعترافه وادعى انه تعرض للإكراه من قبل المحققين ليصادق عليه عندها قدم المدعي العام احد أدلته وهي شهادة بعض المتهمين ضده ورد المدعى عليه انهم اكرهوا على الشهادة ضده بسبب الضغط من قبل المحققين بينما قدم المدعى عليه 33 جوابه مكتوباً عن الدعوى وعند عرض اعترافه المصدق شرعاً عليه أجاب ان الصحيح منه هو ما وافق الجواب.

يذكر ان من ابرز التهم الموجهة ضد خلية ال 86 التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "آي بي كورب" وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425ه بقوة السلاح، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً، وتضم الخلية "84 سعودياً ومتهماً أردنياً وآخر صومالياً".

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