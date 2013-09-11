وزارة العدل تنشئ مركزاً للمصالحة

أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بإنشاء مركز للمصالحة بالوزارة وتعيين مدير عام الإدارة العامة للصلح والتحكيم بالوزارة الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الزيد أميناً عاماًَ للمركز.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن قرار الوزارة نص على أن يرتبط مركز المصالحة بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة مضيفاً ان وزارة العدل أنشأت مكتباً للمصالحة بالمحكمة العامة بالرياض والمحكمة العامة بمكة المكرمة والمحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة ببريدة ومحكمة الأحوال الشخصية بجدة يتولى الأمين العام لمركز المصالحة الإشراف عليها.

وبين المتحدث الرسمي أن قرار وزارة العدل يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز المصالحة ودعم لمكاتب المصالحة لتسوية المنازعات داخل هذه المكاتب في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر على جميع مكاتب المصالحة والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها.