أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزارة العدل تنشئ مركزاً للمصالحة

Google+ Print
وزارة العدل تنشئ مركزاً للمصالحة وزارة العدل تنشئ مركزاً للمصالحة

    أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بإنشاء مركز للمصالحة بالوزارة وتعيين مدير عام الإدارة العامة للصلح والتحكيم بالوزارة الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الزيد أميناً عاماًَ للمركز.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن قرار الوزارة نص على أن يرتبط مركز المصالحة بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة مضيفاً ان وزارة العدل أنشأت مكتباً للمصالحة بالمحكمة العامة بالرياض والمحكمة العامة بمكة المكرمة والمحكمة العامة بالدمام والمحكمة العامة ببريدة ومحكمة الأحوال الشخصية بجدة يتولى الأمين العام لمركز المصالحة الإشراف عليها.

وبين المتحدث الرسمي أن قرار وزارة العدل يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز المصالحة ودعم لمكاتب المصالحة لتسوية المنازعات داخل هذه المكاتب في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر على جميع مكاتب المصالحة والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية