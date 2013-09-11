أطباء يحذّرون من استخدام «الأحماض» دون إشراف مختصين

سماح ياسين (المدينة المنورة)

حذر العديد من الاطباء والباحثين النساء والفتيات من استخدام المواد التي تحوي احماضا لتقوية وتنعيم شعورهن لكونها تؤثر سلبيا على صحة الانسان، اذا استخدمت بطريقة خاطئة ا تخضع للاشراف الطبي. وكانت العديد من الفتيات في المدينة المنورة اتجهن مؤخرا لاستخدام بول الابل لعلاج وتساقط الشعر.وفي هذا الاطار تقول ام زاهد: خسرت ما يقارب (20) ألف ريال من اجل علاج شعري وبعد ان سمعت من احدى صديقاتي عن فوائد بول الابل طلبت من زوجي احضاره ووضعته على شعري من اربع الى خمس ساعات بعد ذلك اقوم بغسله ورغم ان رائحة البول لم تذهب من شعري نهائيا الا ان النتيجة النهائية تعتبر ممتازة.وشجعت الفتيات اللواتي يعانين من التساقط والصلع على استخدام ابوال الابل التي لها عدة فوائد على بصيلات الشعر وتساهم في اعادة انباته كسابق عهده دون اي اضرار جانبيه.وتشاركها الرأي المعلمة حميدة المولد وتقول اصبت بمرض في شعري جعله يتساقط بغزارة ونصحتني صديقات باستخدام بول الابل ودهن كمية منه على شعري وفعلا استمعت الى نصائحهن واستخدمته لمدة سبعة ايام حيث كنت اضعة يوما بعد يوم حتى نبت شعري من جديد واكتسب طولا لا يوصف بعد ذلك اصبحت اصفه لجميع صديقاتي والمقربات مني فهو غير مكلف ماديا كبقية الادوية والعلاجات الطبية التي يصرفها الاطباء وفوائده اكيدة رغم رائحته غير المقبولة.وأضافت: لم اشعر بأي اثار سلبية جراء استخدامي بول الابل بل اصبحت احرص على شرائه لمعالجة شعري من المرض الجلدي الذي اصابني.وتقول افنان موظفة بإحد القطاعات الخاصة: خسرت اموالا طائلة على عمليات التجميل ومعالجة شعري الذي يتساقط بشده وذهبت الى جميع اطباء الجلدية من اجل علاجه الا ان جميع الادوية لم تأتني بنتائج ايجابية فهي كانت تؤثر فقط اثناء العلاج وعندما اوقفه كان التساقط يعود مرة اخرى، وبناء على نصيحة احدى صديقاتي جربت بول الابل فدهشت من مقدرته العجيبة على علاج كافة مشاكل شعري من اول استخدام.من جانبها تقول عزة البحيري طبيبة باطنة: البول عباره عن احماض واملاح تخرج عن طرق المثانة لتنقي جسم الجمل من السموم والاضرار. وأضافت: قرأت العديد من الدراسات العلمية التي اجراها بعض الباحثين عن فوائد بول الابل في علاج الامراض الا انني أحدر من استعماله مباشرة من الابل على فروة الرأس او الجلد.