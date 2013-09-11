اعتماد خطة الهلال الأحمر لموسم الحج

عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، خطة العمل في هيئة الهلال الأحمر في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام التي تنطلق بمتابعة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة.وأوضح الناطق الإعلامي بهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة محمود محمد خياط، أن برنامج خطة عمل هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة التي اعتمدها سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر ستحقق بمشيئة الله تأمين الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن وزوار مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما قبل المستشفى، وذلك من خلال مراكز الهيئة المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة والطرق المؤدية منها وإليها، مبينا بأنه تم دعمها بكل ما تحتاجه من قوى عاملة وسيارات إسعاف وأدوات طبية. وأشار خياط إلى أن عدد المراكز الثابتة بالمنطقة بلغ 26 مركزا إسعافيا بطاقة إجمالية تبلغ أكثر من 280 شخصا من أطباء ومسعفين وسائقين ومتطوعين ومؤقتين وإداريين وفنيين وعشرة مراكز موسمية وأسطول من سيارات الإسعاف يضم أكثر من 70 سيارة إسعاف مجهزة بكل التجهيزات مع سيارات خدمات مساندة وخمس سيارات إسعاف تدخل سريع.وأكد خياط أن عددا من أفراد طاقم الهلال الأحمر يشارك مع المتطوعين والمتطوعات داخل المسجد النبوي الشريف وساحاته الذين يبلغ عددهم هذا العام 265 متطوعا ومتطوعة ودعمهم بخمس عربات لنقلهم من داخل المسجد النبوي الشريف للساحات الخارجية. كذلك عدد 2 باص، منوها إلى أنه تم إدراج 42 وظيفة سائق لهذا الموسم، إلى جانب دعم المنطقة بطائرة أخرى تساند الطائرة الرئيسية.