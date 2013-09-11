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مسعفو الهلال الأحمر ينثرون الإنسانية في «المركزية»

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مسعفو الهلال الأحمر ينثرون الإنسانية في «المركزية» مسعفو الهلال الأحمر ينثرون الإنسانية في «المركزية»

 عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

أشاد عدد من الزوار والمعتمرين والحجاج في المدينة المنورة بما تقدمة هيئة الهلال الأحمر خاصة في المنطقة المركزية من خدمات إسعافية مميزة وتواجد مستمر في الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف من خلال الفرق الإسعافية المتمركزة في الموقع على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية الطبيعة لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين.«عكاظ» تجولت ظهر أمس في ساحات المسجد النبوي الشريف والتقت عددا من ضيوف الرحمن.يقول مجدي الأمين (سوداني الجنسية) ما تقدمه هيئة الهلال الأحمر من خدمات جليلة في مجال إسعاف المرضى والمصابين لهو أمر عظيم وعمل إنساني يشكرون عليه، ولقد أثلج صدورنا التواجد المستمر والكثيف لفرق الهلال الأحمر في ساحات المسجد النبوي الشريف ما يدخل الاطمئنان في نفوس الزوار وضيوف الرحمن.واعتبر أمين دفع الرحمن التواجد المكثف لفرق الهلال الأحمر في المنطقة المركزية وفي ساحات المسجد النبوي الشريف أمرا يدخل الراحة والطمأنينة في نفوس الزوار.وأضاف تواجد فرق الهلال الأحمر الدائم في المسجد النبوي يساهم في مساعدة المرضى على الحصول على العلاج في وقت قياسي ونقلهم إلى المستشفيات بكل يسر وسهولة وفي وقت وجيز.ووصف جواد الظريف (إيراني) عمل المسعفين في الهلال الأحمر في جنبات المسجد النبوي الشريف والتواجد الكثيف للفرق الإسعافية بالعمل الإنسائي العظيم يستشعرون من خلاله مسعفو الهلال الأحمر بأن خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف خدمة شرفهم الله بها فهنيئاَ لهم بهذا الشرف.وقال عماد الحقبي من جمهورية العربية إن خدمات الهلال الأحمر والفرق الإسعافية التي يقدمونها للحجاج والمعتمرين في المسجد النبوي الشريف هي خدمة عظيمة وجليلة فلقد سعدنا بتواجدهم في المنطقة المركزية وسررنا بخدماتهم فلقد وجدناهم أناسا رائعين يتمتعون بحس إنسائي لا تهمهم صحتهم بقدر ما تهمهم راحة وسلامة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيما وصف الزائر عبدالمعين أحمد ساحب من اليمن التواجد الكثيف لفرق الهلال الأحمر والآليات التي تجوب الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف لإسعاف المصابين والمرضى بأنه خدمة جليلة وعمل عظيم وشرف لخدمة ضيوف الرحمن، وأضاف أن التواجد المستمر والخدمات التي تقدمها فرق الهلال الأحمر هو أمر يثلج الصدر.

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