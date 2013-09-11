أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف نقى أنفسنا من ظاهرة تشيخ الجلد؟

Google+ Print
كيف نقى أنفسنا من ظاهرة تشيخ الجلد؟ كيف نقى أنفسنا من ظاهرة تشيخ الجلد؟

تحتاج جلودنا إلى عناية خاصة حتى تنعم بالحيوية, وهناك ما يعرف بظاهرة تشيخ الجلد، وهى أن تظهر عليه أعراض الكبر والكهولة فى سن مبكرة، وهناك أسباب عديدة للإصابة بتلك الظاهرة، ولكن كيف نقى أنفسنا من تلك الظاهرة، وكيف يمكننا الاعتناء بالجلد الذى هو مؤشر صحة الإنسان الداخلية؟

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان استشارى الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية إلى أن هناك عوامل عديدة تؤدى إلى حدوث تشيخ الجلد ويعتبر إهمال العناية بالجلد من أهم تلك الأسباب لذا علينا اتباع نظام عناية بالجلد، حتى لا تظهر عليه أعراض الكبر والكهولة بشكل مبكر.

ويقول دكتور محسن إن أول ما يجب القيام به هو تناول مضادات الأكسدة وهناك بعض الإنزيمات التى تعطى وتقلل من الأكسجين النشط الذى يعتبر أخطر ما يواجهه الجلد حيث له تأثير بالغ الخطورة على أنسجة الجسم بشكل عام، وهو ما يسبب الكهولة المبكرة للجلد.

ويبين دكتور محسن أنه يجب أيضا على الإنسان تناول فيتامينات خاصة فيتامين "ج" وبيتاكارفين فضلا عن تناول الأملاح المعدنية المختلفة وذلك لتقليل التأثير التدميرى للعوامل المختلفة التى تؤثر على الجلد.

كما ينصح دكتور محسن بتقليل التعرض لأشعة الشمس المحرقة، وذلك عن طريق استخدام واقيات الشمس المختلفة التى إما تقوم بعكس أشعة الشمس من الجلد أو التى تمتص أشعة الشمس بعيد عن الجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365