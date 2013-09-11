كيف نقى أنفسنا من ظاهرة تشيخ الجلد؟

تحتاج جلودنا إلى عناية خاصة حتى تنعم بالحيوية, وهناك ما يعرف بظاهرة تشيخ الجلد، وهى أن تظهر عليه أعراض الكبر والكهولة فى سن مبكرة، وهناك أسباب عديدة للإصابة بتلك الظاهرة، ولكن كيف نقى أنفسنا من تلك الظاهرة، وكيف يمكننا الاعتناء بالجلد الذى هو مؤشر صحة الإنسان الداخلية؟

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان استشارى الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية إلى أن هناك عوامل عديدة تؤدى إلى حدوث تشيخ الجلد ويعتبر إهمال العناية بالجلد من أهم تلك الأسباب لذا علينا اتباع نظام عناية بالجلد، حتى لا تظهر عليه أعراض الكبر والكهولة بشكل مبكر.

ويقول دكتور محسن إن أول ما يجب القيام به هو تناول مضادات الأكسدة وهناك بعض الإنزيمات التى تعطى وتقلل من الأكسجين النشط الذى يعتبر أخطر ما يواجهه الجلد حيث له تأثير بالغ الخطورة على أنسجة الجسم بشكل عام، وهو ما يسبب الكهولة المبكرة للجلد.

ويبين دكتور محسن أنه يجب أيضا على الإنسان تناول فيتامينات خاصة فيتامين "ج" وبيتاكارفين فضلا عن تناول الأملاح المعدنية المختلفة وذلك لتقليل التأثير التدميرى للعوامل المختلفة التى تؤثر على الجلد.

كما ينصح دكتور محسن بتقليل التعرض لأشعة الشمس المحرقة، وذلك عن طريق استخدام واقيات الشمس المختلفة التى إما تقوم بعكس أشعة الشمس من الجلد أو التى تمتص أشعة الشمس بعيد عن الجلد.