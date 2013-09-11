رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:iPad" " مجانًا للطلاب الجدد

قال الدكتور محمد حسن عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تستعد حاليا لاستقبال الطلاب الجدد المقدر عددهم بـ3,000 طالب، وذلك عن طريق تقديم الصيانة الدورية الشاملة لكل المدرجات والمعامل، بالإضافة إلى تسليم كل طالب وطالبة I-pad مجانا، دون أى مصاريف إضافية على مصروفات الجامعة.

وأضاف عزازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة توفر أتوبيسات خاصة لطلاب الجامعة عند نقاط تجمع مختلفة من ضواحى مدينة القاهرة".

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، انتهت من استعداداتها للعام الدراسى الجديد، المقرر أن يبدأ يوم 21 من سبتمبر الجارى.