"الإيسيسكو" تصدر دليل الأئمة لتحسين أداء الخطاب الدينى فى العالم

أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" دليل الأئمة والمرشدين الدينيين خارج العالم الإسلامى، ويتكون الإصدار الجديد فى 182 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن خمسة فصول تتناول معايير إعداد الأئمة، ومنهجية إعداد الخطبة والموعظة، ومنهجية إلقائهما، ومهمة الدعوة والحوار والتواصل، وأساسيات فى الثقافة الإدارية والقانونية.

وأضافت المنظمة فى بيان لها، أنه روعى فى إعداد الدليل الجانب التطبيقى التفاعلى الذى يمكن الأئمة خارج العالم الإسلامى من تحسين أدائهم وتطوير الخطاب الدينى الإسلامى، ومساعدتهم فى الدعوة وفق قيم الحوار والوسطية والاعتدال.

> وأوضحت المنظمة أنها استعانت فى إعداد هذا الدليل بأعضاء من الرابطة المحمدية للعلماء فى المملكة المغربية، إضافة إلى مجموعة من دورات تأهيل الأئمة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار برنامج العمل الخاص بإعداد الأئمة الذى اعتمده الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى للتربية والعلوم والثقافة للمسلمين خارج العالم الإسلامى المنعقد فى موسكو خلال شهر يونيو 2008.

> وجدير بالذكر، أن الإيسيسكو عقدت بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى دولة الكويت مجموعة من الدورات التدريبية لتكوين وتأهيل الأئمة فى مجالات الحوار والوسطية والاعتدال فى كل من سنغافورة (أكتوبر 2008)، وآخن بألمانيا، وتيرانا بألبانيا (2009)، وبروكسيل ببلجيكا (2010)، ولشبونة بالبرتغال (2011)، وفوزدو إيغواسو بالبرازيل، وبادوفا بإيطاليا (2012)، وباليرمو بجزيرة صقلية (2013). إضافة إلى مجموعة أخرى من الدورات لفائدة الأئمة والدعاة فى أفريقيا.