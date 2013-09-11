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80 متدربا في برنامج الإنجليزية لخريجي التقنية

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80 متدربا في برنامج الإنجليزية لخريجي التقنية 80 متدربا في برنامج الإنجليزية لخريجي التقنية

 حسين محه (جازان)

انطلق أمس الأول برنامج تدريب الدفعة الأولى في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بمقر الكلية التقنية بجازان ليشمل أكثر من ثمانين متدربا من خريجي الكليات التقنية والذي يستمر لمدة ستة أشهر بمعدل (630) ساعة تدريبية معتمدة، وقد أجري الأسبوع المنصرم لجميع الملتحقين بالبرنامج اختبار تحديد المستوى ومقابلات شخصية هدفها التعرف على مستوى المتدرب ومهاراته في مجال اللغة الإنجليزية.وأكد عميد الكلية التقنية بجازان موسى حمد الأمير أن البرنامج ينفذه مجموعة من المدربين الأمريكيين بهدف إكساب المتدرب اللغة من أصحابها، ويتمتع فيه المتدربين الملتحقين بمميزات كثيرة منها المكافأة الشهرية والشهادة المعتمدة.وبين عميد الكلية أن هذا البرنامج يأتي لتعزيز مهارات اللغة الإنجليزية لخريجي الكلية التقنية للانخراط في سوق العمل بكفاءة وأولوية الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.ومن جانبه، ذكر منسق البرنامج بندر زميم أن معنويات المتدربين للاستفادة من هذا البرنامج عالية جدا مبدين اهتماما بالغا بتعلم أكبر قدر ممكن من أصحاب اللغة، مبينا أنه قد تمت تهيئة بيئة تدريبية متميزة متوفر بها كل احتياجات التدريب.

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