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«تراحم» جازان تدعم أسرة السجين المتوفى

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«تراحم» جازان تدعم أسرة السجين المتوفى «تراحم» جازان تدعم أسرة السجين المتوفى

 افتخار باحفين (جازان)

بتكليف من رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان علي بن موسى زعله، زارت عضوة اللجنة عفاف بنت محمد غفوري ترافقها السكرتيرة التنفيذية هند بنت محمد المنى أمس منزل أسرة النزيل بشعبة السجن العام (حسن. غ) والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الأسبوع الماضي جراء إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بهدف الاطمئنان على أحوالهم ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية وإبلاغهم اهتمام اللجنة ومشاركتها الوجدانية لهم في مصابهم واستعدادها لتقديم أوجه الرعاية اللازمة لأفراد الأسرة تقديرا لظروفهم.كما سلم الوفد النسائي لزوجة النزيل هدية اللجنة والمتمثلة في تشكيلة متنوعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجة، غسالة، بوتوغاز، مكيف، تلفزيون) مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم.وفي ختام الزيارة، أفادت عضوة اللجنة عفاف غفوري بأن سمو أمير المنطقة الرئيس الفخري للجنة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد بادر فور علمه بوفاة النزيل بتوجيه برقية عزاء ومواساة لوالده مما كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع.

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