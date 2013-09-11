عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع الاتحاد الأفريقي والفلبين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بديوان عام الوزارة أمس، وفداً من الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس فستوس موجاي رئيس جمهورية بتسوانا السابق. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الامارات ودول الاتحاد الافريقي وتطورات الأوضاع السياسية الاقتصادية والإنجازات التنموية التي تشهدها القارة الافريقية.

كما تم استعراض آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة خاصة تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية، حيث أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية مصر ودورها المحوري في المنطقة فهي صلة وصل بين الدول العربية وافريقيا.

من جانبه نوه الرئيس فستوس موجاي، رئيس وفد الاتحاد الافريقي، بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لعلاقات التعاون والصداقة بين الإمارات والدول الأفريقية.. وقال: إن زيارة الوفد للإمارات تأتي في إطار العلاقات الثنائية التي تربط الدول الأفريقية بدولة الإمارات وحرص المجموعة الأفريقية على تعزيز هذه الروابط على جميع المستويات والصعد.

كما استقبل سموه بديوان عام الوزارة امس ألبرت ديل روساريو وزير خارجية جمهورية الفلبين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود على البلدين وشعبيهما بالخير والمنفعة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الفلبيني مشيرا الى أن زيارته لدولة الامارات ستسهم في تطوير علاقات التعاون بين البلدين.