ناصر لخريباني: نعمل لمجتمع ينعم بالأمن والسلامة

أكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي هي ضمان استمرار الإمارة كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

جاء ذلك خلال افتتاحه الورشة الدولية لمناقشة أول مواصفة إرشادية لتطبيق نظام إدارة الجودة "الآيزو" في المؤسسات الشرطية؛ على المستوى الدولي، على غرار التطبيقات العالمية، والتي عقدت في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي بمشاركة واسعة من وفود دولية ووفود من القيادات الشرطية في دول المجلس، وهيئات الإمارات للمواصفات والمقاييس المحلية والاقليمية والعالمية، و التقييس الخليجية، والعديد من الضباط والخبراء.

مواصفة مختصة

وأشار لخريباني خلال افتتاحه الورشة أن هذه المواصفة تختص بتطبيقات المؤسسات الشرطية عموماً، آخذين بعين الاعتبار اختلاف هيكلية المؤسسة الشرطية ومتطلباتها على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث رسمت هذه المواصفة الإطار العام لنظام إدارة الجودة حصرياً للمؤسسات الشرطية من حيث بنية النظام، ونوع التوثيق والتدريب المطلوب، والمسؤوليات والصلاحيات، و تحديد العمليات وآليات قياس فاعلية هذه العمليات؛ بهدف تحقيق استراتيجيات وأهداف المؤسسة الشرطية ضمن مفهوم الجودة. ولفت إلى إن هذه المواصفة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الجودة في المؤسسة الشرطية في العديد من النواحي التطويرية، وأهمها تقديم الخدمات الشرطية بصورة متجانسة لتدعيم أسس الاستقرار والاستثمار في المجتمع المحلي؛ وتلبية احتياجات المجتمع.

مشاريع ريادية

ونوه بأن هذا الإنجاز من المشاريع الريادية على مستوى العالم، من حيث طبيعة هذه المواصفة ومجال تطبيقها مضيفا :"هذا الإنجاز يأتي خلاصة الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المستويات كافة، في تطوير العمل الشرطي إدارياً وميدانياً بما يحقق أمن واستقرار المجتمع".

كما لفت الدكتور غاري كورت رئيس اللجنة الفنية الدولية للآيزو الخاصة بإدارة الجودة خلال كلمته إلى أن هذا المشروع من المشاريع الريادية في العالم ويعد قفزة نوعية لشرطة أبوظبي في المحافل الدولية وهذا دليل على إيمان قيادتها بالتميز والريادة.

فريق متخصص

استخلص فريق متخصص من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة أبوظبي، وبعد الانتهاء من تأهيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لنظام إدارة الجودة، الخبرة المُستفادة واستحداث مواصفة إرشادية تُعنى بالعمل الشرطي؛ ضمن نطاق مواصفة نظام إدارة الجودة "الآيزو"، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المشابهة في مجالات متعددة؛ مثل الصحة والتعليم.

وتمت مناقشة هذه المواصفة واعتمادها محلياً وخليجياً على مستوى الإمارات، حيث يأتي هذا الإنجاز نتيجة لإيمان القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالأهمية الكبيرة للتميز، باعتباره جزءاً أساسياً من عملية التطوير الاستراتيجي؛ ما يشكّل الركيزة الأساسية للنجاح والتميز للتقدم نحو الأفضل في المجالات كافة، والذي من شأنه رفع اسم الدولة في المحافل الدولية.

شراكة بالمعلومات الأمنية

جددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة متمثلة بقسم الأسلحة والمتفجرات اتفاقية الشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات حول تفعيل مركز المعلومات الأمنية لتقديم أفضل الخدمات وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بهذا المجال للحفاظ على المجتمع وافراده في أمن واستقرار دائمين، وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من توجيهات وزارة الداخلية نحو تقديم خدمات شرطية متميزة. وقع عن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العقيد علي سلطان الزعابي، رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات، وعن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد حميد سعيد العفريت مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بحضور النقيب سالم عبدالله الأحمد مشرف الإتفاقية بشرطة رأس الخيمة وعدد من الضباط . أبوظبي- البيان