جميلة القاسمي تثمن تبرع مواطن لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية

ثمنت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية المبادرة التطوعية للمواطن أحمد أبو غازيين رجل الأعمال الذي قدم امس تبرعا نقديا قدره 100 ألف درهم دعما شخصيا منه وتقديرا للخدمات الجليلة التي تقدمها المدينة للمجتمع عامة وللأشخاص من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص.

وأعربت الشيخة جميلة القاسمي خلال استقبالها أحمد أبو غازيين في مكتبها بمبنى الإدارة عن تقديرها لهذه البادرة الفردية التي تنم عن إحساس عال بالمسؤولية المجتمعية ليس المؤسسية وحسب بل والفردية وهي مبادرة تستحق التقدير والإشادة لأنها نابعة من فهم عميق للدور المجتمعي الايجابي المناط بكل فرد يعي دوره ومكانته تجاه القضايا الأبرز لمجتمعه.

وأكدت أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تنمو وتتطور وتستمر في تقديم خدماتها للمجتمع وللأشخاص المعاقين معتمدة في ذلك على التأييد المجتمعي سواء المؤسسي العام والخاص أو حتى الفردي الذي شهدنا اليوم أحد نماذجه التي تستحق التقدير والاقتداء في الوقت نفسه.

ووجهت الشيخة جميلة القاسمي شكرها وتقديرها لكل من أسهم ويسهم في دعم المدينة وبرامجها سواء ماديا أو معنويا وخصت بالشكر المساهمين في حملة الزكاة التي اختتمت مؤخرا وشهدت إقبالا طيبا من جمهور واسع من الأفراد والمؤسسات.

حضر اللقاء هبة عيسى الحمراني رئيسة قسم الموارد البشرية وإدارة الاتصال المؤسسي حيث تعرف المتبرع من الشيخة جميلة القاسمي على مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وفروعها وأقسامها ومراكز وأبرز الخدمات التي تقدمها للأشخاص المعاقين بدءا من خدمة التدخل المبكر للكشف والتدخل المبكرين للحد من الإعاقة وآثارها على مستقبل الأطفال.

من جانبه أعرب رجل الأعمال أحمد أبو غازيين عن تقديره للخدمات التي تقدمها مدينة الشارقة للخدمات الأنسانية.