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ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف حميد زايد النعيمي

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ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف حميد زايد النعيمي ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف حميد زايد النعيمي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، الحفل الذي أقامه زايد بن حميد النعيمي بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات.

كما حضر الحفل الذي أقيم في منطقة الرميلة بعجمان، معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ومديري الدوائر وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات الشعبية المتنوعة.

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