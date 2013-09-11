«تنفيذي الشارقة» يعتمد مذكرة تفاهم بين الشرطة ودائرة شؤون الضواحي

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح امس بمكتب سمو الحاكم.

وتأتي الجلسة ضمن الجلسات الأسبوعية التي دأب من خلالها المجلس على مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة، وإصدار القرارات والقوانين التي من شأنها دفع عجلة التطور والتقدم في الإمارة، وتصب في خدمة المجتمع على كافة المجالات والأصعدة.

واستهل المجلس اجتماعه بتصديقه على محضر جلسته السابقة، بعد ذلك اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة شؤون الضواحي والقرى في المجالات المشتركة.

وقدم خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إيجازاً عن تفاصيل المذكرة المقدمة، والتي تهدف لإحداث التحول النوعي في مفاهيم التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتضمنت المذكرة عدة محاور تصب في مجملها على خدمة المجتمع وتحقيق الأمن الأسري، والتنسيق لمكافحة الظواهر السلبية التي تشكل خطراً على المجتمع المدني في الإمارة.

واطلع المجلس التنفيذي على مشروع القرار الذي يتضمن تعديل قرار المجلس رقم 22 لسنة 2007، بشأن برنامج نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات بإمارة الشارقة.

ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بهذا الشأن.

كما اعتمد المجلس المذكرات المقدمة من دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية بشأن عقدها اتفاقيات مع عدة شركات في مجال البرامج الالكترونية والعمل على تحسين مستوى الخدمات الإلكترونية من خلال تقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر الإدارية على أحدث التقنيات التكنولوجية.

وتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي أيضا مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.