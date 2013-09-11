غياب فني المختبر بـ«صحي العطيف» يستنزف المرضى في «الأهلية»

الحميدان لـ عكاظ : تأمينه في التعيينات المنتظرة

خالد الذيابي (العطيف)

شكا عدد من أهالي مركز العطيف من عدم توفر فني المختبر بمركزهم الصحي رغم وجود الأجهزة الفنية والمكان، مشيرين لـ«عكاظ» إلى أن جميع المحاولات التي قاموا بها لم تنجح في إيجاده رغم أن مبنى المركز الصحي حديث ويعد من (فئه ب) وتتوفر به جميع الإمكانات، ويرون أنه ليس هناك أي مبرر تتخذه الشؤون الصحية بالطائف لعدم تكليف فني المختبر للقيام بالعمل في المركز.وقد أبدوا شكواهم من استنزاف المستوصفات والمستشفيات الأهلية لجيوبهم وتحمل المسافات الطويلة من أجل إجراء الاختبارات الطبية اللازمة، والتي يبعد أقرب مختبر متكامل حوالى 70 كم وهو في مستشفى أهلي بالحوية.حجاب العتيبي يقول: يزيد عدد سكان العطيف على 8 آلاف نسمة منهم كبار السن والمصابين بأمراض مثل السكري وغيره ولا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الأهلية ولو حتى لتحليل عينة من السكر. وقال: تقدمنا بخطاب نوضح فيه معاناتنا خلال زيارة المحافظ التفقدية في شهر رجب وتم عرض الموضوع على مدير الشؤون الصحية بالمحافظة وحتى الآن لم نر شيئا سوى الوعود بالرغم من توفر الأجهزة التقنية الحديثة في المركز الصحي، كما أن المقر مهيأ لذلك ولكن المعضلة الأساسية لدى الشؤون الصحية هي إيجاد فني المختبر. وأضاف «إننا نناشد مدير الشؤون الصحية بسرعة توفير فني المختبر الذي يخدم الأهالي والمنطقة».وأفاد بدر الذيابي أن موقع مركز العطيف هام جدا نظرا لوقوعه على طريق الرياض السريع والذي يعبره مئات المسافرين والحجاج والمعتمرين والمصطافين وغيرهم، وقال إن النقص الحاصل في المركز يجبر الأهالي على السفر إلى المحافظات القريبة لعمل التحاليل المخبرية اللازمة للمريض، مفيداً بأنهم تقدموا بشكوى إلى الشؤون الصحية بالطائف بعدم وجود فني مختبر في المركز ولكن دون أذن صاغية.ويقول عبدالله بن جعيدان إن عدم توفر فني مختبر بالمركز الصحي يجبر الكثيرين للذهاب إلى الطائف من أجل التحليل وهذا أمر أقلق الكثير من الأهالي وخاصة كبار السن من الرجال والنساء الذين لا يستطيعون الذهاب ولا من يقوم بإيصالهم إلى المستشفيات، مبيناً أن مختبرات المستشفيات الخاصة والمستوصفات الأهلية قد استنزفت جيوب الأهالي.من جهته، كشف لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أن العجز ليس في مركز العطيف بل في غالبية المراكز الصحية نظرا لعدم وجود فني مختبر، مؤكداً أنه سوف يتم تأمين فني المختبر للمركز في التعيينات الجديدة المنتظرة. وأفاد الحميدان أن المقر مجهز بالكامل ولا ينقصه سوى الفني والذي نسعى جاهدين في تأمينه بإذن الله.