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غداً آخر موعد لاستكمال إجراءات حصر 167 معلمة بديلة بالليث

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غداً آخر موعد لاستكمال إجراءات حصر 167 معلمة بديلة بالليث غداً آخر موعد لاستكمال إجراءات حصر 167 معلمة بديلة بالليث
تختتم غداً بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم الإشراف التربوي (بنات) إجراءات حصر المعلمات البديلات عن طريق بند نظام الساعات أو معلمات بند محو الأمية والبالغ عددهن 167 معلمة.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، بأنه يتم من خلال هذه المرحلة مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات استمارة الحصر لكل معلمة من قبل لجنة مشكلة من قسم الإشراف التربوي (بنات) إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة بشمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية.وأضاف بأنه يشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة شخصياً وإحضار أصل وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) للمطابقة، وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمطابقة، وإحضار أصل عقد العمل كمعلمة بديلة أو معلمة محو أمية أو مراكز صيفية للمطابقة، وإحضار أصل مسير الرواتب أو تحويل الراتب للمطابقة، وإحضار أصل خطاب توجيهها كمعلمة بديلة على نظام الساعات أو معلمة محو أمية أو مراكز صيفية للمطابقة. ودعا المالكي المعلمات اللاتي لم يكملن إجراءات الحصر إلى المسارعة لمراجعة قسم الإشراف التربوي (بنات) وذلك بمقر الشؤون التعليمية بنات رقم (1) بجوار الكلية الجامعية للبنات في الليث وفق المواعيد المحددة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً.

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