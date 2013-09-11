تعليم القنفذة يؤكد على تحفيز الطالبات وتوفير البيئة الجاذبة

خالد الفقيه (القنفذة)
عقد مدير التربية والتعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي أمس اجتماعا عن طريق شبكة التواصل الإلكتروني مع رئيسات الأقسام النسائية، متناولا فيه توجهات الإدارة للعام الدراسي الجديد 1434-1435هـ.وأشار إلى ما حققته الإدارة من إنجازات متعددة ونجاحات في الأعوام السابقة متطلعاً في العام الجديد أن يكون أكثر جودة وإنجازات تليق بكفاءات المحافظة، شاكرا الجميع على الجهود المبذولة خلال العام المنصرم، موضحا أن بداية العام الجديد كانت انطلاقه جيدة ومطمئنة وموفقة بجهود الجميع. ثم تناول توجهات الإدارة لهذا العام مؤكدا فيها على أن يكون دور رئيسات الأقسام تحفيزيا ليكون داعما لتحسين الخدمات التربوية في مدارسهن وتمكين منسوبات المدرسة من ممارسة أدوارهن الحقيقية. كما أكد التركيز على المخرجات وما تحقق من أهداف ومراجعتها لمعرفة المشكلات ومعالجتها، وكذلك على التقويم المستمر لكافة البرامج والمناشط المختلفة للسير في الاتجاه الصحيح. ووجه بالإبداع والابتكار والخروج عن المألوف والاستفادة من الآخرين لإعداد برامج تحقق مخرجات جيدة، كما وجه بتوظيف الطاقات البشرية واستثمار الوقت والمال وتوظيفها التوظيف السليم مع التركيز والاهتمام بالطالب أولاً وأخيراً في كافة البرامج التربوية والمناشط والاهتمام بكل ما يعود عليه بالفائدة.وفي ختام الاجتماع استمع الدكتور الزاحمي للمداخلات عبر المكبر الصوتي لعدد من الأقسام، حيث عبرت المساعدة فاطمة الموري عن شكرها وتقديرها لمدير التربية والتعليم على هذا اللقاء وما تضمنه من توجيهات ستعزز من الجهود لخدمة العملية التعليمية، كما أوصت بأن تتضمن الزيارات الميدانية التأكيد على التعامل مع الطالبات باتباع أساليب تربوية تراعي الخصائص العمرية واختلاف البيئات والتعامل بحكمة لتكون المدرسة جاذبة محفزة على الدراسة.