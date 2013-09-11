ملامح عن مؤتمر «الوحدة الوطنية» في جامعة الإمام اليوم

أحمد الحذيفي، مريم الصغير (الرياض)

يعقد مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل، اليوم، موتمرا صحفيا لتسليط الضوء على مؤتمر (الوحدة الوطنية.. ثوابت وقيم) الذي تقيمه جامعة الامام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة 10-12 ذي القعدة 1434هـ، الموافق 16-18سبتمبر 2013م.وقال أبا الخيل إن المؤتمر يسعى لبيان حقيقة الوحدة الوطنية وأهميتها، كما يستهدف التأصيل الشرعي لمفهوم وضرورات الوحدة الوطنية، والتعريف بالآثار المترتبة على الوحدة الوطنية، وبيان الوظائف الممكنة للمؤسسات التربوية والتعليمية في دعم الوحدة الوطنية، وتوضيح العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية المؤثرة في تحقيق الوحدة الوطنية، والكشف عن الأدوار الإعلامية والاتصالية المعاصرة في دعم الوحدة الوطنية.وأضاف أن المؤتمر سيشهد طرح ومناقشة عدد من البحوث وأوراق العمل التي أعدها نخبة من الخبراء والباحثين من داخل المملكة وخارجها المعنيين بقضايا الوحدة الوطنية، وخضعت البحوث والأوراق للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية.من ناحية أخرى نظمت عمادة الموهبة والإبداع والتميز دورة تدريبية بعنوان (برمجة وتركيب الروبوت) وذلك بهدف تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي وإطلاق الخيال الإبداعي في حل المشكلات وإيجاد بيئة مشجعة تتيح للطالبات تطبيق مبادئ العلوم والرياضيات والبرمجة في حل المشكلات التي تتطلب التصميم والتركيب إضافة إلى تطوير مهارات الاتصال لديهن والعمل بروح الفريق الواحد.وقد تمكنت الطالبات الملتحقات بالدورة من إتقان مهارات متقدمة استطعن من خلالها تركيب رجل آلي يخدم أغراض كثيرة، ويقوم بمهام متعددة، حيث قمن بتنفيذ عدة مشاريع كان منها (العقرب، جرس الباب، لاعب الجولف، الطابعة، صديق الأعمى). وقدمت نخبة من الأستاذات في كلية علوم الحاسب بتحكيم مشاريع الطالبات اللاتي تنافسن في تقديم المشروع الأفضل خلال الدورة.من جانب ثان، تطلق جامعة محمد بن سعود الإسلامية في 9/11/1434هـ الأسبوع التقني الثاني، تحت مسمى (توظيف شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة العملية الأكاديمية والتعليمية)، وهو برنامج تقني يهدف الى تقديم خدمات إلكترونية أكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يعمل على الدمج بين شبكات التواصل الاجتماعي وتوظيفها كإحدى دعامات التعليم الجامعي، للتواصل مع الطلاب خارج القاعة الدراسة. هذا وقد تم تقسيم محتوى البرنامج الى ثلاث مراحل مكملة لبعضها البعض؛ الإعداد، وبناء المجموعات، وصناعة الكتاب الإلكتروني، كما يتم طرح جائزة خاصة بالكلية الأكثر تفاعلا ومشاركة مع الأسبوع التقني كما تقدم 3 جوائز للمتدربين، مقسمة على ثلاث مراكز، وتكون معايير الفوز معتمدة على أفضل صفحة تواصل مدمج بها التقنيات الأكاديمية التي تعلمها والمشاركة والتفاعل والالتزام بالحضور، كما تشمل الجوائز شهادة إضافية لحصول المتدرب على المركز الفائز، ومبلغ مالي لكل فائز يعلن عنه عند ختام الأسبوع التقني الثاني.