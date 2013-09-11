محافظ كفر الشيخ: فتح باب التقدم لذوى الاحتياجات للحصول على وظيفة

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ, أن الدولة ترعى المعاقين ومتحدى الإعاقة، وتعمل على راحتهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم طبقا للمتاح من الدرجات المالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم عليها.

ووافق المحافظ على السماح للمعاقين بالتقدم بأوراقهم لمكتب خدمة المواطنين بالمحافظة اليوم وغدا، حتى يمكن إرسالها لمديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، لترتيب وإعداد الكشوف الخاصة بهم.

وأشار المحافظ بأنه سيتم التأكد من شهادات الإعاقة عن طريق مراجعة مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ الجهة الصادر عنها هذه الشهادات، وتحديد نسب الإعاقة لكل معاق، والتأكد من صحة الشهادات الممنوحة للمعاقين، لتحويله على القومسيون الطبى العام، للتأكد من مدى صحة هذه الإعاقة، وفى حالة ثبوت أية مخالفة بتزوير الشهادات، سيتم إحالة صاحبها للنيابة العامة.

وطلب المحافظ من ذوى الاحتياجات الخاصة اختيار ثلاثة منهم، وممثلا عن المجلس القومى للإعاقة، واثنين من العاملين بالديوان العام، لتمثيل باقى المعاقين والتحدث نيابة عنهم، ومتابعة الإجراءات والتواصل مع المحافظة والقومسيون الطبى، وتحديد الشروط اللازمة لاختيار المستحقين طبقا للمتاح من الدرجات المالية، حتى يمكن مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للعمل على تدبير الدرجات المالية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعاقين للتعيين عليها.

جاء ذلك عقب وقفة احتجاجية لـ200 شاب وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بتعيينهم ضمن نسبة الـ5% معاقين أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم العام الماضى فى حدود، وطلب المحافظ لقائهم بحضور محمد النجار وكيل وزارة التنظيم والإدارة بكفر الشيخ.