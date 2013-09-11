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مذكرة تعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة موى الكينية

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مذكرة تعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة موى الكينية مذكرة تعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة موى الكينية

وقعت جامعة قناة السويس مذكرة تفاهم مع جامعة موى الكينية بشأن التعاون بين الجامعتين، ووقع عن الجامعة الأستاذ الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة.
> وتهدف المذكرة إلى توثيق التعاون مع دول حوض النيل، وتحقيق مزيد من التعاون الدولى والعلمى والتعليمى المشترك فى مجال علوم الصحة والإنسان ومختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، وتشمل الطب والاقتصاد وعلوم المعلومات والزراعة والتكنولوجيا الحديثة.

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