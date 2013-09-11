فوز نادى الموهوبين بفرع ثقافة المنيا بجوائز المخترع الصغير

أعلن الدكتور شعيب خلف مدير عام فرع ثقافة المنيا، فوز أعضاء نادى الموهوبين "سمالوط– ملوى– بنى مزار" بفرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافة برئاسة محمد موسى تونى بجوائز المخترع الصغير التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفاز كل من: فيفيان أنبل نبيل بجائزة بمبلغ 1413 جنيه– سمالوط، وهدى محمد حسن أحمد جائزة بمبلغ 946.80 جنيه– ملوى، وعلياء أحمد محمد جائزة بمبلغ 946.80 جنيه– بنى مزار، فاطمة بكرى عبد الحميد جائزة بمبلغ 946.80 جنيه– بنى مزار، وسالى فتحى محمد جائزة بمبلغ 358 جنيه– بنى مزار.