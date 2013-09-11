"المصريين الأحرار" بالإسماعيلية يتبنى مشروع ترجمة القرآن للصم والبكم

قال الدكتور إبراهيم شوقى المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، بالإسماعيلية، إن الحزب برعاية المهندس جورج وهبه عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والسكرتير العام للحزب بالإسماعيلية يتبنى مشروعا تعليميا للصم والبكم.

تقدم سامى السيد عزب رئيس لجنة التعليم وبيشوى ممدوح المسئول المالى الإدارى للحزب بالإسماعيلية، بزيارة إلى مقر الحزب بالقاهرة ومقابلة الدكتور إبراهيم نجيب نائب رئيس حزب المصريين الأحرار ورئيس اللجان المتخصصة لتسليمه عدة مشروعات تعليمية تخص ذوى الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) على مستوى الجمهورية والعالم العربى والإسلامى، شملت مشروع "ترجمة معانى القرآن الكريم" بلغة الهجاء الإصبعى ويعد هذا العمل الأول على مستوى العالم العربى والإسلامى، إضافة إلى مشروع "القاموس الاشارى الموحد" للحفاظ على الهوية المصرية وهو الأول على مستوى الجمهورية، ومشروع "تطوير مناهج الصم والبكم" على مستوى الجمهورية فيما يخص منهج اللغة العربية للصم والبكم كمرحله أولى.

وخلال الزيارة أثنى الدكتور إبراهيم نجيب على هذه المشروعات القومية ووعد بتبنى الحزب لهذه المشروعات الهامة وتقديمها إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى لسرعة اتخاذ قرار تنفيذى بشأنها مع دعوة سامى السيد عزب للمشاركة فى الاجتماعات القادمة بلجنة التعليم بالحزب.

وفى هذا السياق تم التنسيق بين لجنة التعليم بالإسماعيلية مع لجنة النقابات بالحزب فيما يخص الوقفه الاحتجاجية للمعلمين أمام النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة لسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة الإخوانى.