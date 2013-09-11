أوباما: طلبت من الجيش الاستعداد لتوجيه ضربة لسوريا في حال فشل الحل الدبلوماسي

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الثلاثاء أن مجرى الحرب الاهلية في سوريا قد تغير مع الهجوم الكيماوي “المثير للاشمئزاز” الذي نفذه نظام بشار الاسد في 21 أغسطس ما يشكل “خطرا” على أمن الولايات المتحدة.



> وقال أوباما “نعلم أن نظام الأسد مسؤول” مضيفا أن “المسألة الان هي معرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة والاسرة الدولية على استعداد لمواجهة هذا الأمر”.

وأضاف أوباما أن هدف توجيه الضربة هو منع الأسد من استخدام السلام الكيماوي ضد المدنيين.

وطالب أوبامام الجيش الأمريكي الاستعداد في حال فش الحل الدبلوماسي.