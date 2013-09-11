الزراعة تستعد لعيد الأضحى بـ45 منفذا لبيع اللحوم بـ27 جنيها للكيلو

بدأت وزارة الزراعة فى الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بخطة طوارئ، شملت توفير اللحوم الحية سواء باستيراد العجول الحية أو الإنتاج المحلى، لزيادة المعروض منها خلال أيام العيد، كما شددت الإجراءات على الأسواق لمنع بيع اللحوم غير الصالحة للاستهلاك، وأيضا توفير اللحوم بسعر مناسب للمواطنين.

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، الذى يمثل 45 منفذا بالقاهرة والجيزة والقليوبية عن ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحية بسعر 27 جنيها.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تنفذ خطة عاجلة تستهدف توفير اللحوم فى الأسواق المحلية، لزيادة المعروض منها خلال أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن هدف الوزارة مواجهة ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة، ومنع انفلات أسعارها، وتشديد الرقابة على جميع الأسواق والمحاجر لمنع التلاعب بالأسعار.

من جانبة أكد المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لــ" اليوم السابع "، عقب اجتماع رؤساء الهيئات والقطاعات المنتجة بالوزارة مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة لمناقشة استعدادت عيد الأضحى، أنه تقرر طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية من إنتاج الإصلاح الزراعى فى منافذ البيع بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات خلال أيام عيد الأضحى بسعر يتراوح مابين 27 إلى 27.5 جنيه للكيلو، حيث سيتم طرح 2500 رأس عجل من إنتاج محطات تثمين العجول بالإصلاح، بوزن 420 كيلو كمرحلة أولية أول أيام العيد.

بينما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حالة الطوارئ بالمنافذ على مستوى الجمهورية ودعمها بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية، استعدادا لاستقبال شحنات جديدة من العجول الحية الأيام القادمة تطرح بالأسواق قبل عيد الأضحى، وتكون فى متناول الجميع وبالأسعار المخفضة، بينما يقوم قطاع الإنتاج حاليا بحصر كميات الحيوانات الحية التى تطرح بمنافذ الوزارة.

وفى ذات السياق قال الدكتور يوسف ممدوح رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى التابعة لهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات بتشديد الرقابة على أسواق اللحوم والدواجن، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع أجهزة وزارة التموين والداخلية، لضبط أية محاولات لعرض لحوم بيضاء أو حمراء غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال أيام العيد، وحملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن، بالتنسيق مع المحليات وجهاز الشرطة لعمل حملات مفاجئة على الأسواق ومنافذ جميع بيع اللحوم وتحرير محضر للتاجر المخالف.

وأعلن ممدوح فى تصريحات لــــ" اليوم السابع "، عن وصول 7آلاف رأس عجل من البرازيل للذبح الفورى، بالإضافة إلى وصول 5 آلاف و500 رأس عجل من أثيوبيا حية إلى ميناء سفاجا، بغرض الذبح الفورى بالإضافة الى 570 رأس عجل، سيتم وصولهم خلال أيام، بهدف زيادة المعروض من اللحوم بالسوق المحلية لعيد الأضحى، مؤكد أن العجول البرازيلية والأثيوبية تتوافق مع الاشتراطات المصرية لاستيراد الحيوانات الحية من الخارج، لافتًا إلى أن هناك لجنة مصرية بيطرية أشرفت على عمليات شحنها إلى مصر ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ طوال 29 يوما مضت.

وأضاف، ممدوح أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات، وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس، لافتاً إلى أن العجول سيسمح بتداولها كلحوم خلال 48 ساعة من الآن وبعد التأكد من تخلصها من حالة الإجهاد، التى تصيبها خلال رحلة الشحن.

وأكد، أن هناك حملات بيطرية للمراقبة على الأسواق المفتوحة والتشديد على القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن، وكذلك منتجاتها خلال أيام عيد الأضحى والتنسيق مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق.