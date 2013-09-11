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"أقباط من أجل مصر" تبحث دور الشباب مع وزير التنمية الإدارية

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"أقباط من أجل مصر" تبحث دور الشباب مع وزير التنمية الإدارية "أقباط من أجل مصر" تبحث دور الشباب مع وزير التنمية الإدارية

التقت حركة أقباط من أجل مع المهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية مساء أمس الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات التى تدخل فى سلسلة مشاورات الحركة.

وقال هانى الجزيرى رئيس الحركة لـ" اليوم السابع" إن الحركة طرحت اقتراحا على الوزير بضرورة أن يكون هناك كوادر جديدة من الشباب فى العملية السياسية، ويجب ألا يتعامل مع الوزارة على أنها وزارة تيسير أعمال بل وزارة سارية فى فترة انتقالية.

وتابع الجزيرى، تطرق الحديث لضرورة التعامل بحزم مع من يعرقل المسيرة السياسية والاقتصادية فى مصر ومن يعرقل الدولة المدنية.

وأكد الجزيرى، أنه لو حدث خطر أو اعتداء على سوريا فإن ذلك سوف يؤثر على مصر.

يذكر أن وفد الحركة الذى التقى وزير التنمية هم المهندس ثروت كمال وهانى الجزيرى وأكرم لاوندى.

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مصر 365

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