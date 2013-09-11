أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم نقابة الدعاة: الأزهر ميراث الأمة وتراجعه أظهر حركات دعوية

Google+ Print
المتحدث باسم نقابة الدعاة: الأزهر ميراث الأمة وتراجعه أظهر حركات دعوية المتحدث باسم نقابة الدعاة: الأزهر ميراث الأمة وتراجعه أظهر حركات دعوية

قال عبد الغنى هندى المتحدث باسم نقابة الدعاة وحركة استقلال الأزهر، إن تراجع دور الأزهر فى الدعوة خلال السنوات الماضية هو الذى ساعد فى ظهور الحركات الدعوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالدعوة السلفية، ولكن المسمى الحقيقى لها هو المنهج السلفى.

وأضاف هندى خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن منهج الأزهر الشريف قائم منذ 900 سنة واعتبر المنهج الوسطى وعرف توجهه أنه يأخذ بالعقل مع النقل، ومؤمن بالتعددية والتصحيح والاعتماد فأصبح ميراثا للأمة الإسلامية كلها.

وتابع: "تكالبت الدنيا على هذا المنهج لظهور مناهج كثيرة فى العالم، لافتًا أن فكرة الجماعات فى الإسلام ليست فكرة إسلامية ودائما ما تنتهى بالتطرف"، مضيفًا: "لا يوجد فى الإسلام ما يسمى رجال دين والدين فيه علماء دين ولا يوجد عندنا قداسة فى الإسلام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365