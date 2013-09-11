المتحدث باسم نقابة الدعاة: الأزهر ميراث الأمة وتراجعه أظهر حركات دعوية

قال عبد الغنى هندى المتحدث باسم نقابة الدعاة وحركة استقلال الأزهر، إن تراجع دور الأزهر فى الدعوة خلال السنوات الماضية هو الذى ساعد فى ظهور الحركات الدعوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالدعوة السلفية، ولكن المسمى الحقيقى لها هو المنهج السلفى.

وأضاف هندى خلال حوار ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن منهج الأزهر الشريف قائم منذ 900 سنة واعتبر المنهج الوسطى وعرف توجهه أنه يأخذ بالعقل مع النقل، ومؤمن بالتعددية والتصحيح والاعتماد فأصبح ميراثا للأمة الإسلامية كلها.

وتابع: "تكالبت الدنيا على هذا المنهج لظهور مناهج كثيرة فى العالم، لافتًا أن فكرة الجماعات فى الإسلام ليست فكرة إسلامية ودائما ما تنتهى بالتطرف"، مضيفًا: "لا يوجد فى الإسلام ما يسمى رجال دين والدين فيه علماء دين ولا يوجد عندنا قداسة فى الإسلام".