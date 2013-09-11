"مواطنون ضد الغلاء": نعانى أزمة كبيرة فى سوق اللحوم

قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى أن القطاع الخاص فى ظل الارتفاع الحاد فى الأسعار لازال لا يعترف بالتعاون المجتمعى لصالح المجتمع، ونحن نطالب الحكومة ومنذ ثورة يناير وكل الحكومات المتعاقبة بأن يكون هناك شبكة ضمان اجتماعى لتحقيق الأمان للفقراء، وإن لم تعتنى أى حكومة بهذه النقطة سوف يخرج الفقراء ويلتهمون رجال الأعمال.

وأكد العسقلانى أن سوق اللحوم يعانى من أزمات كبيرة بعد خروج المستثمرين الأستراليين وخروجهم من السوق وقفزهم منه بسبب الأزمات، ولم يكن وقتها إلا سوق 5 شركات إخوانية احتكرت استيراد اللحوم من إثيوبيا والسودان فى ما وصفه بأخونة البقر، حتى قامت ثورة الثلاثين من يونيو، والآن هناك فحوة كبيرة وهناك مراكب قابعة فى عرض البحر المتوسط تنتظر فقط أن يكون هناك أمان ولو بنسبة صغيرة يجعلها تعود وتتعامل مع الحكومة.