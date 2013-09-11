جامعة عين شمس تنظم مؤتمر ما بعد 30 يونيو.. الأحد القادم

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مؤتمره السنوى الأول بعنوان "مستقبل الحياة السياسية فى مصر بعد 30 يونيو" صباح الأحد القادم بدار الضيافة.

ويناقش المؤتمر 4 محاور أساسية وهى: تشريح الوضع السياسى الحالى وخارطة الطريق، وآليات التحول الديمقراطى، والتحديات السياسية، بالإضافة إلى التحديات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية.

ومن المقرر أن يشارك فى جلسات المؤتمر عدد من رجال الفكر والسياسية من بينهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والمستشارة تهانى الجبالى والمهندس ممدوح حمزة وجورج اسحق.