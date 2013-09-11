أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة عين شمس تنظم مؤتمر ما بعد 30 يونيو.. الأحد القادم

Google+ Print
جامعة عين شمس تنظم مؤتمر ما بعد 30 يونيو.. الأحد القادم جامعة عين شمس تنظم مؤتمر ما بعد 30 يونيو.. الأحد القادم

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس مؤتمره السنوى الأول بعنوان "مستقبل الحياة السياسية فى بعد 30 يونيو" صباح الأحد القادم بدار الضيافة.

ويناقش المؤتمر 4 محاور أساسية وهى: تشريح الوضع السياسى الحالى وخارطة الطريق، وآليات التحول الديمقراطى، والتحديات السياسية، بالإضافة إلى التحديات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية.

ومن المقرر أن يشارك فى جلسات المؤتمر عدد من رجال الفكر والسياسية من بينهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والمستشارة تهانى الجبالى والمهندس ممدوح حمزة وجورج اسحق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري