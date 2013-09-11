محافظ القاهرة: ندرس ملف "العشوائيات" بعناية من أجل السيطرة عليها

قال الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إن قبوله لمنصب المحافظ كان بمثابة تحد كبير له، مشيرًا إلى أن نجاح محافظ القاهرة فى إدارة المحافظة سيكون نجاح للإدارة المصرية بأكملها، وأن إدارة محافظة القاهرة تسعى للـتأكيد أن المحافظة تعمل على تطوير نفسها قائلا: "نحاول طمأنة المواطن بأن القاهرة فى طريقها للتطوير".

وعن مشكلة الباعة الجائلين قال السعيد فى تصريحاتٍ تلفزيونية إن إعادة تنظيم الباعة الجائلين وتحديد أماكن لهم ووضع الحلول النهائية لمشكلتهم، يتطلب دراسة وافية يُجرَى إعدادها حاليًا تحقق الصالح العام لأطراف المشكلة بتوفير بديل للبائع الجائل، بشكل رسمى مشروع حفاظًا على مصلحته ورزقه.

وأضاف السعيد، أن المواطن الذى له الحق فى رصيف آمن فالمحافظة تتطلع إلى إعادة المظهر الحضارى للعاصمة وتحقيق السيولة المرورية بها.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد نواب المحافظ لجمع مختلف البيانات والمعلومات الخاصة بالباعة الجائلين بوسط المدينة ونشاطاتهم وعمل حصر لهم.

ونفى محافظ القاهرة، تلقيه أى مقترحات خاصة بحل مشاكل الباعة الجائلين بوسط المدينة سواء بتوفير أماكن يمكن استغلالها كأسواق لهم أو عمل نماذج لأكشاك يمكن أن تستوعب عملهم، مؤكدًا اعتزازه بالباعة الجائلين وتقديره لكونهم مواطنين شرفاء قاموا بالاعتماد على أنفسهم لتوفير مصادر رزق لهم.

وعن العشوائيات التى تنتشر بمحافظة القاهرة أكد السعيد أن ملف العشوائيات من أولويات الحكومة فى المرحلة الحالية، والقاهرة بها 122 منطقة عشوائية، يتم دراستها وتقسيمها إلى مراحل من أجل السيطرة عليها وتطويرها، مناشدًا المجتمع احتواء العشوائيات وأهلها، حيث إن مسئولية العشوائيات هى مسئولية "مجتمعية" وليست مسئولية الحكومة فقط معتبرا أن العشوائيات ولدت نتيجة الهجرة الدائمة من الريف المصرى للقاهرة، حيث إن المحافظة تحتاج إلى 126 ألف وحدة سكنية لمواجهة العشوائيات.

وعن وسائل النقل قال المحافظ إن أجهزة المحافظة ستضخ ما يقرب من 1000 أتوبيس للتخفيف من عملية الزحام، مشيرا إلى أن 75% من الأتوبيسات الجديدة صناعة مصرية.