"شباب بتحب مصر" تطلق مبادرة لتجميل حديقة الأورمان.. السبت المقبل

تنظم مؤسسة شباب بتحب مصر، مبادرة تحت شعار "يلا نلونها بأيدينا" لتجميل حديقة الأورمان وإعادتها إلى ما كانت عليه، بعد تعدى جماعة الإخوان عليها وتشويهها وتخريبها وإضرام النار فيها، خلال أيام اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول مرسى بميدان النهضة، وذلك يوم السبت القادم.

وأوضحت المؤسسة فى بيان أصدرته أن هذه الحملة ستتم على مرحلتين، الأولى تشمل رفع المخلفات من الحديقة وترميم الغرف المتضررة من جراء الاعتصام، والثانية تلوين ودهان الأسوار الداخلية بالحديقة وتزيينها، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالحديقة سواء وزارة الزراعة والبيئة ومحافظة الجيزة.

وناشدت المؤسسة جميع كوادر الدولة ومؤسساتها ورجال الأعمال المصريين وأصحاب الشركات التجارية المشاركة فى هذه المبادرة وتقديم يد العون إلى الحكومة المصرية فى إعادة ترميم الحديقة.