توقف استثمارات ب8.2 مليار جنيه بالاسماعيلية

الاسماعيلية - ولاء وحيد منذ 4 ساعة 7 دقيقة

كشفت مناقشات المجلس التنفيذي لتنمية المناطق الصناعية بالاسماعيلية توقف استثمارات بنحو 8.2 مليار جنيه بضاحية الامل الصناعية بمحافظة الاسماعيلية بسبب عدم استكمال اعمال البنية التحتية وتوقف الاعتمادات المالية اللازمة لاقامة المنطقة المقرر اقامتها غرب قناة السويس .

واكدت مناقشات اللقاء الذي تراسه محافظ الاسماعيلية اللواء احمد القصاص اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة وماهر راشد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندس يوسف شكرى يوسف مدير المنطقة ان قيمة الاعمال التي تم تنفيذها من اعمال البنية التحتية بلغت حتى الان 195 مليون جنيه دعما من صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية التابع لهيئة التنمية الصناعية من قيمة برتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والمحافظة بمبلغ اجمالى وقدره 285 مليون جنيها.

> وطالب محافظ الإسماعيلية بسرعة متابعة التنسيق مع وزارات المالية و الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستعجال توفير التمويل اللازم لاستكمال باقى أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية والخدمات الخاصة بمشروع انشاء المنطقة الصناعية الاستثمارية الجديدة " ضاحية الأمل " بأبوخليفة بقطاع القنطرة غرب والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 4و2744 فدان وتقع على الطريق الأقليمى القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد وعلى بعد 15 كم فقط من مدينة الاسماعيلية والمخصصة لاقامة مجتمع عمرانى جديد يشتمل كافة الأنشطة الصناعية والخدمية والسياحية والترفيهية والسكنية ومنطقة صناعات لوجيستية وبهدف خلق كيان اقتصادى جديد يلبى احتياجات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الإسماعيلية ..و استعرض المحافظ المخطط العام للمنطقة والموقف التنفيذي لحجم أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية التي تمت بالمرحلة الأولى من المشروع والتي تبلغ مساحتها 197 فدانا والتي يجرى العمل بها حاليا وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة سرعة مخاطبة الوزرات والهيئات المعنية لاستعجال توفير باقى التمويل اللازم لاستكمال توصيل باقى المرافق والخدمات اللازمة لنهو المرحلة الأولى من المشروع ..

ومن جهته أشار مدير المنطقة أن اجمالى عدد الشركات الاستثمارية التي تقدمت بطلبات لحجز قطع أراضى لاقامة مشروعات استثمارية عليها بالمنطقة قد بلغ نحو240 مشروعا منها عدد 231 مشروعا بالمنطقة المرفقة وعدد 9 مشروعات بالمنطقة الغير مرفقة باجمالى استثمارات تصل جملتها الى نحو2و8 مليار جنيه والمنتظر أن توفر 41448 فرصة عمل لأبناء المنطقة ..