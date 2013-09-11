محافظ المنيا: الوضع الأمني أفضل

كتب جرجس ميلاد منذ 3 ساعة 38 دقيقة

قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إن الوضع الأمنى بمحافظة المنيا قبل يوم 14 من الشهر الماضى كان" صفر" على حد قوله، موكدا أن الوضع بدأ بعد ذلك في التحسن حيث إنه لا توجد حوادث قتل ولا سرقة ولا اختطاف لأى فرد منذ ذلك اليوم.



> وقال زيادة إنه على اتصال بكافة المواطنين المسيحيين والمسلمين على مدار الساعة وقال إن الأهالى من المسيحيين والمسلمين يقفون جنبا إلى جنب للحفاظ على ما تبقى من المؤسسات والمدارس وأكد أنه لا توجد سوى حوادث فردية من قبل بعض الجماعات الإرهابية والتشكيلات العصابية.

> وأشار إلى أن مدير الأمن الجديد يعمل بجد وتحدث تغيرات ملحوظة فى الوضع الأمنى بالمحافظة مؤكدا دور الأمن فى الانتعاش الاقتصادى حيث إنه قال " بدون الأمن لن يوجد اقتصاد فلذلك النظام يدفع بالحلول الأمنية" وقال إن الشرطة والقوات المسلحة موجودة على الأرض بكل قوة.

> وعن الوضع فى دلجا قال إن الوضع آمن إلى حد ما والشرطة والجيش موجودين بالقرية، وأيضا هناك بؤر إرهابية على الحدود الصحراوية للمحافظة تسعى الشرطة والجيش للسيطرة عليها وقال هناك استخدام لمواقع التواصل الاجتماعى لإشعال الفتن وترويج الإشاعات ولا صحة لما يقال من دفع المسيحيين فدية فى بعض المناطق وقال "اللى دفع مليم ييجى المحافظة وأنا هرجعله حقه ولو مرجعش يطلع يقول فى الإعلام أن محافظ المنيا كداب".

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