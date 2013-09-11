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بناء 10مدارس صديقه للفتيات بالبحيرة

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بناء 10مدارس صديقه للفتيات بالبحيرة بناء 10مدارس صديقه للفتيات بالبحيرة
البحيرة ـ نصر اللقاني
منذ 3 ساعة 11 دقيقة

قرر اللواء دكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة قصر الدراسة بالمدارس صديقة الفتيات على الإناث اعتبارا من العام الدراسى القادم مع تدبير فصول بديلة موازية للبنين تشجيعا لأولياء الامور لإلحاق بناتهن بمدارس بمدارس التعليم المجتمعى بالمحافظة البالغة 422 مدرسة موزعة على الإدارات التعليميه

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة بحضور الدكتور حاتم صلاح الدين  رئيس جامعة دمنهور و محمد الصيرة السكرتير العام المساعد
> واستعرضت  أمل زكريا  مقررة فرع المجلس القومى بالبحيرة نشاط المركز والخطة المستقبلية لعام 2014 / 2015 والتى تتضمن بناء عدد 10 مدارس صديقة للفتيات وتنظيم رحلات بمراكز المحافظة وتنفيذ حملات نظافة وخاصة بالقرى التى بها مدارس صديقة للفتيات وعقد الندوات للتوعية بأهمية عدم التسرب من التعليم وأخطار الهجرة غير الشرعية وحق حماية عمالة الأطفال
> ووجه المحافظ بضرورة تضافر كافة جهود الاجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وجامعة دمنهور بالإضافة لدور الأسرة للحد من ظاهرة التسرب من التعليم وتوفير وسائل الجذب المناسبة لتحفيز الأطفال والأسر .

 

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