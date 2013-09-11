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السودان يرحب بمبادرة روسيا لوضع الأسلحة الكيميائية بسوريا تحت إشراف دولي

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السودان يرحب بمبادرة روسيا لوضع الأسلحة الكيميائية بسوريا تحت إشراف دولي السودان يرحب بمبادرة روسيا لوضع الأسلحة الكيميائية بسوريا تحت إشراف دولي

كتب : أ ش أ الثلاثاء 10-09-2013 22:25

رحب السودان بالمبادرة الروسية الرامية لوضع الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت إشراف دولي، كما رحب بقبول السورية لهذه المبادرة.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، الأطراف المعنية بالأزمة السورية والمجتمع الدولي بأكمله، إلى إتاحة الفرصة للمبادرة الروسية باعتبارها وسيلة لنزع فتيل مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية، موقف السودان من الأزمة السورية والمتمثل في ضرورة بذل كل المساعي لتحقيق تسوية سلمية تؤمن وقف الاقتتال وتحقن الدماء وتحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته المشروعة في العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتنمية، وتجنب سوريا مخاطر التدخلات الأجنبية، معربة مجددا عن رفضها لأي عدوان عسكري على سوريا، تحت أي ذرائع أو مبررات، وأكدت استعدادها للمشاركة في محادثات جنيف للوصول إلى حل سلمي للأزمة.

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