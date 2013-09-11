المراقب العام للإخوان المسلمين بليبيا: أداء الحكومة مخيب للآمال على جميع المستويات

كتب : أ ش أ الثلاثاء 10-09-2013 23:46

دعا المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي الحكومة إلى الانسحاب من الساحة وترك المجال لحكومة أخرى تستطيع معالجة الملفات الأساسية التي تراكمت فيها المشاكل ، واصفا أداء الحكومة بأنه "دون المستوى ومخيب للآمال على جميع المستويات ".

وقال الكبتي في تصريح الثلاثاء إن الحكومة الحالية بتركيبتها ورئاسة علي زيدان قد أعطيت الفرصة الكافية ولكنها لم تقدم أي شيء لهذه المرحلة خصوصا فيم يتعلق بالملف الأمني، وقال إن الجماعة كانت قد طالبت بإقالة الحكومة بعد أحداث الدروع في بنغازي مضيفا أن على المؤتمر الوطني أن يجتهد في اختيار الأنسب لهذه المرحلة ، وعلى الحكومة أن تركز على الملف الأمني وعلى إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذه الملفات تمثل خطرا على البلاد إن لم تعالج الآن.وأكد الكبتي أن جماعة الإخوان المسلمين لا تقود المعترك السياسي مباشرة، وإنما من خلال أعضائها في حزب العدالة والبناء، موضحا بأن الأمر متروك لهم في المشاركة في الحكومة من عدمها.