مقاتلون سوريون معارضون يعلنون انسحابهم من بلدة معلولا المسيحية

كتب : ا ف ب الأربعاء 11-09-2013 00:11

أعلن مقاتلون سوريون معارضون، اليوم، انسحابهم من بلدة معلولا المسيحية بالقرب من دمشق وذلك بعد يومين من سيطرتهم عليها.

وقال متحدث باسم المقاتلين في شريط فيديو نشر على الإنترنت "حقنا للدماء ولسلامة عودة أهالي معلولا يعلن الجيش الحر تحييد مدينة معلولا عن الصراع بين الجيش الحر والنظامي وجعلها مدينة محايدة شرط عدم دخول الجيش النظامي وشبيحته إلى هذه المدينة".

وأضاف المتحدث باسم "جبهة تحرير القلمون" التي تضم مجموعات مناهضة للنظام السوري في قطاع القلمون بالقرب من دمشق "يلتزم الجيش الحر بالانسحاب من المدينة وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم سالمين".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الأحد سيطرة مقاتلين معارضين على معلولا ينتمون خصوصا إلى جبهة النصرة الإسلامية المتطرفة التي لا صلة لها بجبهة تحرير القلمون.

وكانت المعارك في معلولا قد اندلعت الأربعاء الماضي.