أوباما: الأسد لن يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية لو فشلنا في التوصل لحل

كتب : محمد عاشور منذ 16 دقيقة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الوضع تغير عندما استخدم الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيماوية، مشيرا إلى أن الآلاف تداولوا صورا لإغاثة من عانوا من هذه الأسلحة.

وأضاف أوباما خلال كلمة له يلقيها الآن، أن نظام الأسد هو المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وعندما يرتكب الدكتاتوريون الفضائح سينظر العالم لأشياء أخرى، لكن الحقائق واضحة أمام الجميع.

ولفت إلى أنه إذا فشلت الإدارة الأمريكية في التوصل لحل، فإن الأسد لن يتوقف عن استخدام هذه الأسلحة، وسيتوسع في بؤرة استخدامها، مشيرة إلى أنه قرر تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد الأسد لوقف استخدام الأسلحة الكيماوية ووقف تهديد الأمن الوطني.