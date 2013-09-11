انتظام التيار الكهربائى بالإسماعيلية بعد نقل القيادات الإخوانية

شهدت محافظة الإسماعيلية انتظاما فى التيار الكهربائى على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد قرار المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بنقل ٣ من قيادات الشركة بمحافظة الإسماعيلية، من المنتمين لجماعة الإخوان، بعد اتهام المواطنين لهم بتعمد فصل التيار الكهربائى لساعاتٍ طويلة.

وأكد محمد عامر أحد العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنهم تلقوا الشكر من المواطنين بعد انتظام التيار واستجابة رئيس الشركة لمطالبهم بنقل القيادات الإخوانية.

كان المهندس محمد السيد، أصدر قرارًا بنقل كل من المهندس ح.أ مدير عام التحكم بالإسماعيلية إلى ديوان عام الشركة لمنصب مدير عام الرقابة والأداء، وذلك بعد أن اتهمه المواطنين والعاملين بالشركة، بقطع التيار الكهربائى عن مجمع محاكم الإسماعيلية، أثناء اقتحام أنصار جماعة الإخوان لها، ونقل المهندس س.ن مدير عام الشبكات بالإسماعيلية لمنصب رئيس قطاعات السلامة والصحة المهنية، وع.م موظف بالشئون الإدارية إلى ديوان عام الشركة.