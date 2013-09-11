أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتظام التيار الكهربائى بالإسماعيلية بعد نقل القيادات الإخوانية

Google+ Print
انتظام التيار الكهربائى بالإسماعيلية بعد نقل القيادات الإخوانية انتظام التيار الكهربائى بالإسماعيلية بعد نقل القيادات الإخوانية

شهدت محافظة الإسماعيلية انتظاما فى التيار الكهربائى على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد قرار المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بنقل ٣ من قيادات الشركة بمحافظة الإسماعيلية، من المنتمين لجماعة الإخوان، بعد اتهام المواطنين لهم بتعمد فصل التيار الكهربائى لساعاتٍ طويلة.

وأكد محمد عامر أحد العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنهم تلقوا الشكر من المواطنين بعد انتظام التيار واستجابة رئيس الشركة لمطالبهم بنقل القيادات الإخوانية.

كان المهندس محمد السيد، أصدر قرارًا بنقل كل من المهندس ح.أ مدير عام التحكم بالإسماعيلية إلى ديوان عام الشركة لمنصب مدير عام الرقابة والأداء، وذلك بعد أن اتهمه المواطنين والعاملين بالشركة، بقطع التيار الكهربائى عن مجمع محاكم الإسماعيلية، أثناء اقتحام أنصار جماعة الإخوان لها، ونقل المهندس س.ن مدير عام الشبكات بالإسماعيلية لمنصب رئيس قطاعات السلامة والصحة المهنية، وع.م موظف بالشئون الإدارية إلى ديوان عام الشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365