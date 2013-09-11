بدء تنظيم قوافل طبية وبشرية بجامعة القناة الثلاثاء المقبل

تنظم إدارة رعاية الشباب بالجامعة قوافل طبية وبشرية وذلك تحت إشراف الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الأستاذ مصطفى محجوب مدير عام رعاية الشباب أن القوافل تبدأ مع بداية العام الجامعى الجديد، حيث تقرر أن تقوم إدارة الأسر الطلابية والرحلات بتنظيم عدة قوافل بشرية بيطرية، وتبدأ القوافل البيطرية من يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2013 وحتى يوم الخميس الموافق 19-9-2013 وذلك بقرى أبو طفيلية بالقنطرة غرب والوصفية بالإسماعيلية.

> وكشف الأستاذ طارق عجيبة مدير عام الأسر الطلابية، أن القوافل البشرية ستتوجه إلى قريتى الوابورات والكوع بالقصاصين من يوم الاثنين الموافق 24-9-2013 إلى يوم الخميس الموافق 26-2013 ثم تتوجه القوافل بعد ذلك إلى مركز عين غصين من يوم الثلاثاء الموافق 1-10-2013 وحتى يوم الخميس الموافق 3-10-2013.