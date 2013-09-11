محافظ الشرقية يوزع "264" وحدة سكنية لمستحقيها بالزقازيق

قام الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، بتوزيع عقود تمليك عدد 264 وحدة سكنية بمساكن النقراشى حى أول مدينة الزقازيق، "لعدد 6 أبراج " للمستحقين من حاجزى الوحدات السكنية.

وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد توفير أراض لإنشاء عدد من الوحدات السكنية، لتلبية احتياجات المواطنين فى توفير الحد الأدنى لحياة كريمة.

وقال إن المحافظة قامت بحصر عدد "408" وحدات سكنية، لم يتم تسليمها لمستحقيها بسبب الإجراءات البيروقراطية على أن تقوم المحافظة بتسليمها خلال الأعياد، بدءاً من مدينة الزقازيق.

> وناشد المحافظ الجميع بالحفاظ على نظافة المكان، وقال إن المجتمع الذى لا يستطيع أن ينظف ذاته فلا أمل فى بناء مستقبله.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص الأدوار الأرضية لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الشقق بالقرعة العلنية لضمان الشفافية والعدالة فى التوزيع.