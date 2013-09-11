اجتماع لمجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة بنى سويف لإعادة تشكيله

عقد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة اجتماعا لمجلس إدارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة أمس الثلاثاء، حيث حضر الاجتماع كل من السادة النواب وأمين عام الجامعة ومدير مركز المؤتمرات.

> والجدير بالذكر أن الاجتماع ناقش عدة نقاط أهمها :

> 1- التصديق على محضر الجلسة السابقة.

> 2- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

> 3- اعتماد القوائم المالية للمركز عن الفترة المنتهية فى 30/6/2013 وكذلك تقرير مراجع الحسابات عليها.

> 4- اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمركز.

> 5- بناء مخزن صغير للعهدة وذلك بعد أن تم استئجار الجراج والأماكن الملحقة بها إلى سيتى مارت.

> 6- اعتماد الصيانة والتجديد للمركز.

> 7- الموقع الإلكترونى لمركز المؤتمرات ودار الضيافة.