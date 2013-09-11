أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اجتماع لمجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة بنى سويف لإعادة تشكيله

Google+ Print
اجتماع لمجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة بنى سويف لإعادة تشكيله اجتماع لمجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة بنى سويف لإعادة تشكيله

عقد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة اجتماعا لمجلس إدارة مركز المؤتمرات ودار الضيافة أمس الثلاثاء، حيث حضر الاجتماع كل من السادة النواب وأمين عام الجامعة ومدير مركز المؤتمرات.
> والجدير بالذكر أن الاجتماع ناقش عدة نقاط أهمها :
> 1- التصديق على محضر الجلسة السابقة.
> 2- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
> 3- اعتماد القوائم المالية للمركز عن الفترة المنتهية فى 30/6/2013 وكذلك تقرير مراجع الحسابات عليها.
> 4- اعتماد اللائحة المالية والإدارية للمركز.
> 5- بناء مخزن صغير للعهدة وذلك بعد أن تم استئجار الجراج والأماكن الملحقة بها إلى سيتى مارت.
> 6- اعتماد الصيانة والتجديد للمركز.
> 7- الموقع الإلكترونى لمركز المؤتمرات ودار الضيافة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365