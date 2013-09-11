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دراسة تؤكد أن السيجارة الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين

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دراسة تؤكد أن السيجارة الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين دراسة تؤكد أن السيجارة الإلكترونية تساعد على الإقلاع عن التدخين

قدمت الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسى دراسة عن عدد حالات التى الإقلاع عن التدخين بفضل استخدام السيجارة الإلكترونية يعادل عدد الحالات الناتجة عن استخدام اللصقات.

ذكر موقع "BBC" أن هذا يرجع إلى ما توفره السيجارة الإلكترونية من إحساس مماثل بمادة النيكوتين، فهى تعطى نفس الإحساس بالتدخين، وهو ما يجعلها أداة نافعة تساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

وقد أظهرت نتائج الدراسة، التى نشرتها دورية (لانسيت)، أن 7.3% من مستخدمى السيجارة الإليكترونية أقلعوا عن التدخين بعد ستة أشهر مقارنة بنسبة 5.8% حال استخدام اللصقات التى أجريت على 657 شخصاً، وأشير إلى أن شعبية هذه الأجهزة تزداد فى العديد من البلدان، وما يصاحبها من شكوك بشأن التأثير على الجهاز التنفسى، فثمة حاجة لإجراء تجارب أوسع نطاقا وأطول أجلا فور لتحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة قد تكون قادرة على الوفاء بالهدف المرجو منها والمساعدة فى الإقلاع عن التدخين.

وأضح أن عددا من الدول تسعى إلى وضع اللوائح المنظمة بشأن التعامل مع الشعبية المتزايدة للسيجارة الإلكترونية، حيث يعمل الاتحاد الأوروبى وبريطانيا على تنظيم لوائح استخدام السيجارة الإلكترونية بنفس قدر ما هو منصوص عليه بالنسبة للأدوية.

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مصر 365