عمرو موسى: ليست لدي الرغبة في الترشح للرئاسة مرى أخرى

كتب : محمد عاشور الأربعاء 11-09-2013 01:38

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن ترشحه للرئاسة لم يسبب له حرجا في إدارة لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع قانوني ولا سياسي لذلك.

وأضاف موسى خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عماد الدين أديب: "ليست لدي الرغبة ولا القرار في الترشح للرئاسة المقبلة".

وأشار إلى أنه كان حزينا ويبدو على وجهه أنه يحمل هما في آخر فترات حكم الإخوان المسلمين، لأن البلاد كانت في انهيار، والجماعة أدارت البلاد بعقلية منغلقة، وتابع: "الشاطر قال لي أثناء لقائي به في منزل أيمن نور، إن مظاهرات 30 يونيو ستنتهي إلى لا شيء، وإنه لم يقابل هشام قنديل ولا يعرفه".