"الوحدة العربية" يعلن دعم شباب الثورة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب : إنجي هيبة منذ 57 دقيقة

أصدر تيار الوحدة العربية بيانا أكد فيه أنه سيدعم مرشحين من شباب الثورة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال التيار إنه على كل القوى السياسية أن تتكاتف لتمثيل حقيقي للشباب داخل البرلمان، مشيرا إلى أنه يعد لفعاليات مختلفة في الفترة المقبلة، هدفها توعية الشباب سياسيا.

وأوضح محمد موسى الأمين العام لتيار الوحدة العربية، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا في مسار الثورة وتحقيقا لمكتسباتها، وأهمها التمثيل العادل للشباب.

جدير بالذكر أن التيار أُنشئ من خلال عدة حركات ونشطاء سياسيين في الدول العربية، وذلك بعد حل حركة شباب 6 أبريل (المستقلة) ودمجها داخل التيار، بسبب الاتهامات التي تواجه الحركة بصفة عامة، ولرغبة أعضائها في الخروج من عباءة 6 أبريل.