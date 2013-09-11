موسى: المزاج العام للمصريين يدعم السيسي رئيسا للجمهورية

رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: الهاجس الأمني سيستمر لفترة طويلة.. وعلى الرئيس القادم لمصر أن يستوعب المتغيرات الدولية

كتب : محمد عاشور منذ 43 دقيقة

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مواصفات الرئيس القادم لمصر كثيرة، لكنها تتحدد طبقا للمرحلة التي نمر بها، مؤكدا أن المزاج العام للمواطن المصري يتجه نحو تأييد الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، للرئاسة.

وأضاف موسى خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عماد الدين أديب، أنه لو أُجريت انتخابات رئاسية اليوم، فإن السيسي سيفوز لأنه الأكثر شعبية، وتابع: "أما عن رغبته للترشح فهي مسألة أخرى"، لافتا إلى أن السيسي له ميزات كثيرة، واختيار الرئيس هو قرار كافة المصريين، منوها بأن الرئيس القادم لمصر يجب أن يستوعب المتغيرات الدولية، لأن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يستوعبها.

وأوضح أن الهاجس الأمني سيستمر لفترة طويلة، وهذا يتطلب مواصفات خاصة للرئيس القادم، مشددا على أن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، مرتب الأفكار ويستوعب الأوضاع.