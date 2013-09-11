أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

موسى: المزاج العام للمصريين يدعم السيسي رئيسا للجمهورية

Google+ Print
موسى: المزاج العام للمصريين يدعم السيسي رئيسا للجمهورية موسى: المزاج العام للمصريين يدعم السيسي رئيسا للجمهورية
رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: الهاجس الأمني سيستمر لفترة طويلة.. وعلى الرئيس القادم لمصر أن يستوعب المتغيرات الدولية

كتب : محمد عاشور منذ 43 دقيقة

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مواصفات الرئيس القادم لمصر كثيرة، لكنها تتحدد طبقا للمرحلة التي نمر بها، مؤكدا أن المزاج العام للمواطن المصري يتجه نحو تأييد الفريق أول عبدالفتاح وزير الدفاع، للرئاسة.

وأضاف موسى خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عماد الدين أديب، أنه لو أُجريت انتخابات رئاسية اليوم، فإن السيسي سيفوز لأنه الأكثر شعبية، وتابع: "أما عن رغبته للترشح فهي مسألة أخرى"، لافتا إلى أن السيسي له ميزات كثيرة، واختيار الرئيس هو قرار كافة المصريين، منوها بأن الرئيس القادم لمصر يجب أن يستوعب المتغيرات الدولية، لأن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يستوعبها.

وأوضح أن الهاجس الأمني سيستمر لفترة طويلة، وهذا يتطلب مواصفات خاصة للرئيس القادم، مشددا على أن المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت، مرتب الأفكار ويستوعب الأوضاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

مساء dmc - د/ ضياء رشوان يكشف سبب عدم استقبال الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي

فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

فيديو| أديب عن هجوم صحف أمريكية على السيسي: «هنطلع مذكرات هيلاري»

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: يوجد كيميا بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب