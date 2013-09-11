"دعم السيسي" تنظم حلقات نقاشية مع المواطنين بميداني التحرير ورمسيس

كتب : سعاد أحمد منذ 35 دقيقة

تنظم حملة "دعم السيسي رئيسا" التي دشنتها الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة، حلقات نقاشية مع المواطنين الأحد المقبل، بميداني التحرير ورمسيس.

وقالت الجبهة في بيان أصدرته أمس إنه سيتم على هامش الحلقات النقاشية جمع توقيعات من المواطنين الراغبين في دعم الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال الناشط السياسي عيسى سدود المطعني في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن نحو 40 منسقا من الحملة بلجنتي القاهرة والجيزة سيلتقون المواطنين في حلقات نقاشية، بهدف توعيتهم بضرورة دعم السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، خاصة أن مصر مقبلة على مرحلة عصيبة لا يصلح لها سوى السيسي.

وأضاف المطعني أن منسقي الحملة سيبدأون جمع التوقيعات في ميدان التحرير بداية من الحادية عشرة صباح الأحد المقبل ولمدة ساعة، ثم يزورون نقابتي الصحفيين والمحاميين لجمع التوقيعات، ثم سيتمركزون في ميدان رمسيس لإدارة الحلقات النقاشية مع المواطنين والباعة الجائلين.

وأوضح أن الحلقات النقاشية سيشرف عليها رموز الحملة، وفي مقدمتهم رجل الأعمال أشرف التونسي، والمهندس ناصر صالح السيد، والمحامية دعاء عباس صديق، وهمت مصطفى عبدالفتاح، وخالد البراوي منسق حلوان.