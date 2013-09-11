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موسى: مصلحة مصر تقتضي رفض ضرب سوريا عسكريا

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موسى: مصلحة مصر تقتضي رفض ضرب سوريا عسكريا موسى: مصلحة مصر تقتضي رفض ضرب سوريا عسكريا
رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور: الروس يمتلكون مهارة دبلوماسية ونجحوا في إجبار الأمريكان على قبول خروج بشار الأسد عبر الانتخابات

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الروس يمتلكون مهارة دبلوماسية خاصة في الملف السوري، حيث نجحوا في إجبار الأمريكان على قبول خروج بشار الأسد عبر الانتخابات.

وأشار موسى خلال لقائه ببرنامج "بهدوء" مع الإعلامي عماد الدين أديب، إلى أن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا ستتضمن إيران أيضا، مضيفا أن موافقة سوريا على وضع سلاحها الكيماوي تحت التصرف الدولي يفتح الباب لحل الأزمة.

وأكد أن المصلحة المصرية تقتضي رفض ضرب سوريا عسكريا وعدم التجاوب معها، وتابع: "نحن أمام شرق أوسط جديد، لأنه تم تغيير الحكام والحكم، ويبقى السؤال حول إمكانية تغيير الحدود".

ولفت الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إلى أن الفوضى الخلاقة ليست مجرد حديث، مشيرا إلى أن كونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية السابقة، تناولت الحديث في هذا الأمر مع كثيرين وفي وجوده شخصيا، لافتا إلى أن "نظرية من النيل إلى الفرات ما زالت قائمة".

وأكد موسى أن تقسيم سوريا والمساس بسيناء سيؤديان لانتشار الإرهاب بشكل يمتد لكل شيء، محذرا الولايات المتحدة الأمريكية من "التلاعب بالنار".

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